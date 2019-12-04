قرار اضطراري.. قناة Ten تعلن توقف البث

كتب- محمد سامي:

أعلنت إدارة قناة TeN عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة القناة منذ قليل، يأتي هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.

وعملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابي، منحها هامشاا واسعا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.

وأضاف البيان: "تود إدارة القناة أن تستغل هذه الفرصة للتأكيد على اعتزازها الكبير بكافة العاملين فيها الذين أظهروا كفاءة عالية في كافة المهام والمسئوليات، التي ألقيت على عاتقهم، وحرصهم الشديد على الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية في كافة انتاجات القناة، وإظهارهم مستوى مهني عالي".

واعتذرت قناة TeN من كافة مشاهديها في مصر والعالم العربي، ومن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القرار الاضطراري.