طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أدوات مواجهة الانتحار

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم فاعلية فكرة وجود خط ساخن لمواجهة الانتحار، وأهمية دراسة الظاهرة.

وقالت "حسونة"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، أعلنت عن تخصيص خط ساخن لتلقي واستقبال المكالمات حول الراغبين في الانتحار، حيث يقوم الخط باستقبال المكالمات من أي شخص في أي وقت، ويقوم باستقبال المكالمات أخصائيون نفسيون، تلقوا التدريب، في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش" لمكافحة الانتحار.

وأشارت إلى أن فكرة وجود خط ساخن لمواجهة الانتحار غير عملية، فلا يمكن تخيل أن شخص يريد أن ينتحر سوف يهاتف وزارة الصحة ويخبرهم بذلك.

وطالبت بضرورة أن تقوم الوزارة، بخطوة جادة نحو دراسة أسباب انتشار الانتحار، وخاصة لدى الشباب في ظل زيادة الحالات في الفترة الأخيرة، والخروج بنتيجة توضح أسباب الانتحار وآليات مواجهة ذلك.