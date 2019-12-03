موسى مصطفى ضاحكًا: "مستقبل وطن عضلاته كبيرة"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مصر مقبلة على مراحل مهمة في الحياة السياسية، ولكل حزب طموحاته وأفكاره من أجل المستقبل المشرق.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

وأضاف موسى مصطفى مازحًا الحضور: "مستقبل وطن عضلاته كبيرة، ونتمنى أن يكون لنا دور خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح رئيس حزب الغد، أن الفترة المقبلة لابد أن يكون فيها توافق حزبى، وذلك من خلال معارضة قوية تهدف لإعلاء مصلحة الوطن فى وجود أغلبية هدفها أيضا مصلحة الوطن والمواطن المصري.

ومن جانبه، علق أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قائلا: "رئيس حزب الغد طرح أكثر من سؤال مهم بشأن القائمة الانتخابي في هذا الحوار، وتابع مازحا: "لكن هنا هنثبت أن المخ أهم من العضلات".