راموس وجينيفر لوبيز.. تعرف على نجوم ومشاهير زاروا مصر في 2019

وزير الشباب: خطة لتحويل أندية الشباب إلى مراكز خدمية

وزير الشباب: خطة لتحويل أندية الشباب إلى مراكز خدمية

​رئيس اتحاد كتاب مصر: 15 مليون جنيه زيادة في الموارد.. ونعد مشروعًا

كتب– يوسف عفيفي:

استقطبت مصر العديد من مشاهير ونجوم العالم خلال عام 2019، بفضل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، حيث تعتبر زيارتهم بمثابة دعاية مجانية لا تقدر بثمن من خلال نشر زيارتهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي" قائمة بأبرز المشاهير خلال العام الحالي:

نجوم الرياضة

- كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الأسباني الشهير وعائلته، الذين زاروا الغردقة.

- سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني وأسرته مدينة الغردقة لمدة 4 أيام خلال شهر يوليو 2019.

- البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي الذي زار الأهرامات.

- نجم الكرة البرازيلي العالمي داني ألفيش يزور المتحف المصري والأهرامات برفقة زوجته خلال شهر ديسمبر.

- المصارع العالمي الشهير بيج شو وأصدقاءه في مصر، خلال شهر ديسمبر.

- المصارع الفرنسي ونجم الاتحاد الدولي لمصارعة المحترفين "توم لا روفا" يزور أهرامات الجيزة وعلى يديه عين حورس المصرية، خلال شهر ديسمبر.

أهل السياسة

- زيارة الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتيلد دوقة برابانت وأبناءهم، مدينة الأقصر، ضمن جولتهم السياحية بمصر خلال يناير 2019.

- زيارة رئيس دولة موزمبيق والوفد المرافق له، للمعابد الأثرية بالأقصر خلال شهر يونيو.

- زيارة وانج يانج نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية المعابد الأثرية والتاريخية بالأقصر خلال شهر نوفمبر.

- زيارة الرئيس المجري وأسرته لمصر، وقام بجولة سياحية شملت القاهرة والأقصر خلال شهر نوفمبر.

نجوم الفن والموسيقى

- المغني البريطاني العالمي جيمس آرثر، الذي زار مصر في أبريل الماضي، وأحيا حفلًا موسيقيًا بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال شهر أبريل.

- نجم الراب العالمي راسل فيتالي، المعروف بلقب "روس"، والذي أحيا أولى حفلاته الغنائية على أرض مصر، وسط حضور جماهيرى كبير خلال شهر أغسطس.

- قدمت المغنية الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز أول حفل لها في مصر بحضور عدد من المسؤولين ومشاهير الفن بمدينة العلمين في أغسطس الماضي.

ـ المطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري زارت مصر، واحتفلت بعيد ميلادها الـ35 مع خطيبها النجم أورلاندو بلوم بين الآثار المصرية القديمة خلال شهر أكتوبر.

- نجمة الأزياء العالمية أدريانا ليما، والتي تعتبر إحدى أهم عارضات "فيكتوريا سيكرت"، منطقة الأهرامات وعبرت عن إعجابها بسحر الأماكن الأثرية والمعالم السياحية بمصر، خلال شهر أكتوبر.

- النجمة العالمية ناتالي إيمانويل تزور مصر بطلة المسلسل الأشهر Game of Thrones، خلال شهر نوفمبر.

- الممثل الأمريكي العالمي بيلي زين نجم فيلم تايتانيك يزور الأهرامات خلال شهر نوفمبر.

- فتيات فريق ميامي الأستعراضي الشهير عالميا خلال شهر ديسمبر.

- العارضة الشهيرة ديمي روز في أهرامات الجيزة خلال شهر ديسمبر.

- الممثل البرازيلى Dudu Azevedo في مصر خلال شهر ديسمبر.

- نجمة البرازيل الشهيرة والمحبوبة ميسا سيلفا صاحبة الـ 17 عاما والـ 50 مليون متابع تزور مصر ودعاية مذهلة على صفحاتها لأم الدنيا - ربنا يزيدك يا مصر خلال سهر ديسمبر.

- الممثل الأمريكي العالمي ستيفن سيجال وزوجته خلال شهر يوليو.

- المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا، مكتبة الإسكندرية على هامش زيارته السياحية لمصر خلال شهر يونيو.