استعدادًا لرمضان.. "التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت صويا

القاهرة- (مصراوي):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٣٥ ألف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه المصري.

ومن المقرر أن تتسلم الهيئة الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من ١ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٠ من شركات إنتاج الزيت المحلية.

وبحسب بيان صحفي يأتي ذلك في إطار تدبير وزاة التموين والتجارة الداخلية لاحتياجات البلاد من زيت الطعام لفترة شهر رمضان المعظم.