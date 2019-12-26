استعدادًا لرمضان.. "التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت صويا
06:48 م الخميس 26 ديسمبر 2019
القاهرة- (مصراوي):
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٣٥ ألف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه المصري.
ومن المقرر أن تتسلم الهيئة الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من ١ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٠ من شركات إنتاج الزيت المحلية.
وبحسب بيان صحفي يأتي ذلك في إطار تدبير وزاة التموين والتجارة الداخلية لاحتياجات البلاد من زيت الطعام لفترة شهر رمضان المعظم.
الخبر التالى:محمد سعيد محروس رئيسًا لـ"القابضة للمطارات"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
302
-
175
-
110
-
108
-
99
-
89
-
61
-
57
-
56
-
53
-
44
-
41
-
40
-
40