كسوف حلقي للشمس في مصر.. و12 منطقة تشاهده

كتب- محمد سامي:

شهدت عدة مناطق في مصر، مع شروق شمس الخميس، ظاهرة كسوف حلقي للشمس.

و"الكسوف الحلقي للشمس"، أحد أنواع كسوف الشمس، ويحدث في بداية كل شهر قمري، عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ويبقى جزء خارجي من الشمس مكوناً حلقة تحيط بالقمر.

وقال معمل أبحاث الشمس بمرصد حلوان، إنه تمت رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية "سواحل البحر الأحمر" في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفي الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفي شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفي أبورماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب لمدة 27 دقيقة.

وأضاف المعمل، في بيان، أن الكسوف الحلقي للشمس حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي تحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبًا منهما.

يذكر أن الكسوف الحلقي على مستوى الكرة الأرضية استمر من الساعة (2:29 صباحًا حتى 8:05 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وخلال رحلته قطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب 12.900 كم من سطح الأرض.