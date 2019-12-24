"النواب" يرفض رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي.. و"عبدالعال": "مؤدب"

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد النائب عمرو صدقي، وذلك فيما يخص الطلب المقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين.

وقال "النحلة"، إن النائب صرح لإحدى الصحف بتاريخ 28/11/2019 بأن مجلس نقابة المرشدين السياحيين ممثلاً فى نقيبهم وباقي الأعضاء منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي يمثل جريمة سب وقذف علني.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب أيهاب الطماوي، تقرير اللجنة الذي انتهى لشبهة الكيدية في الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائب، وأن الغرض تعطيل أداء النائب عن مهامه النيابية.

وقال الدكتور علي عبد العال: "كنت أود أن يكون النائب عمرو صدقي موجودًا ليتحدث"، مضيفًا: "النائب رجل دمث الخلق ومؤدب وعلى خلق رفيع، ولكن اردت الاستماع له لأدقق في الوقائع".