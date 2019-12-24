تنفيذ 14 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تزامناً مع العديد القومي لمحافظة بورسعيد، مجموعة من مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة، رافقهما خلالها، عدد من مسئولي الإسكان الاجتماعي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت مي عبدالحميد: شملت الجولة، تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد والبالغ عددها حوالي 14 ألف وحدة سكنية بالمدينة، والتي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه تم الاستفادة بنحو ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وشددت مي عبدالحميد، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، وكذا الالتزام بكافة بنود العقود فيما يخص أعمال التشطيبات وتلافي جميع الملاحظات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

كما شملت جولة محافظ بورسعيد والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، متابعة مشروع الأبراج السكنية بمنطقتي (الضواحي – السلام) بمدينة بورسعيد، والتي تشمل تنفيذ 3600 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2110 وحدات، وجارٍ تنفيذ 1495 وحدة أخرى بالمشروع، حيث تم التأكيد خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المحدد وبكفاءة وجودة عالية.