الإمارات :القضاء السعودي أكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة

ابو ظبي - (د ب ا)

قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية، إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام السعودية و حرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح و المصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة،حسب ذكرت اليوم الاثنين وكالة أنباء الأمارات (وام).

و أكد وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار و أمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

كانت النيابة العامة السعودية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً على خلفية مقتل خاشقجي وجرى التحقيق معهم، والحكم على خمسة منهم بالإعدام وعلى ثلاثة بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاما، وبتوقيع عقوبة التعزير بحق ثلاثة مدانين لعدم ثبوت إدانتهم.