"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة (APLP)

كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، لبدء التدريب بالبرنامج والذي يعد نواة لخلق لغة حوار واحد بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

ويمثل شباب هذه الدفعة 37 دولة أفريقية، وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عامًا، ويستمر التدريب بالبرنامج لمدة 6 أسابيع يتم فيها استخدام أساليب تدريبية غير تقليدية كورش العمل والأنشطة العملية ونماذج المحاكاة والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى البرنامج السياحي الذي يشمل الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي، ومن أهم ما يتم تناوله مع الدارسين هو التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وتتاح الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات؛ الأمر الذي يساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الأفريقية.

يذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.