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وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية.. ولا أفضل المكتب

01:58 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية.. ولا أفضل المكتب

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب - أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهنئين له من العاملين بالوزارة ومن البنك الزراعي، كما استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وعقد "القصير" عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد، حيث بحث معهم الملفات العاجلة.

وقال وزير الزراعة، إن خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدًا أنه يجب إنجاز ملف الزراعة التعاقدية لأنه في صالح الفلاحين والمواطنين والزراعة بشكل عام.

وأوضح "القصير"، أنه لايفضل الجلوس في المكتب، وسيكون هناك زيارات ميدانية لكل مواقع العمل لحل المشكلات على أرض الواقع.

السيد القصير وزارة الزراعة البنك الزراعي محمد الزملوط الوادي الجديد

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