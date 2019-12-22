"الصحفيين" تنظم حفل تأبين للكاتب "سليمان الحكيم"

كتب- مصطفى علي:

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، حفل تأبين الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، في قاعة محمد حسنين هيكل.

وحضر الحفل الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي كمال مغير، الكاتب الصحفي محمد عبدالعليم داوود، و كل من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، وخالد البلشي، وكيل مجلس الصحفيين الأسبق.

ورحل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، عقب صراع مع المرض، في أكتوبر الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء، بداية من ترؤسه تحرير جريدة الجيل، وعضوية المجلس الأعلى للصحافة، وكتابة العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية، كما كان له مقال بجريدة "المصري اليوم" وبعدد من الدوريات العربية في مختلف المجالات.

وأثرى الراحل المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات القيمة، من بينها "رسالة إلى الوالي"، و"اعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالِم"، و"شهادات في الفكر والسياسة".