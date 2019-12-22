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مصادر تكشف لمصراوي موقف وزيرة الصحة بالتشكيل الجديد للحكومة

10:45 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
مصادر تكشف لمصراوي موقف وزيرة الصحة بالتشكيل الجديد للحكومة

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

توقعت 3 مصادر، احتفاظ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمنصبها بالتعديل الجديد للحكومة، رغم ما أثير خلال الأيام الماضية عن تغييرها.

ومن المقرر عرض التعديل الوزاري الجديد على مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد.

وقال مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزيرة لا تزال في جنوب سيناء لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ولم يتم إبلاغها بأي شئ من مجلس الوزراء حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صباح اليوم، إن الوزيرة تستكمل جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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