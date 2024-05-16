الزراعة: صادرات مصر الزراعية بلغت 7.5 مليون طن بعائدات 9 مليارات دولار

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن قفزة نوعية في الصادرات الزراعية المصرية، معزياً هذا النجاح إلى الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية، والتي جعلتها تحظى بإقبال عالمي متزايد، حتى مع وجود بعض القيود المفروضة من بعض الدول على بعض الصادرات.

وأكد القرش خلال حواره عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المنتجات الزراعية المصرية تجد طريقها اليوم إلى 136 دولة حول العالم، وهو دليل دامغ على الثقة الدولية الراسخة في جودة المنتج المصري.

وتابع أنه في إطار سعيها لتعزيز مكانتها التصديرية، تعمل الحكومة المصرية على زيادة المساحة المزروعة، بالإضافة إلى السعي الحثيث للحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية للمعامل الزراعية.

ونوه متحدث الزراعة، أن مصر تصدر حاليًا 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، بعائدات تصل إلى 9 مليارات دولار، مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وفي سياق حرصها على استدامة هذا النجاح، كثفت وزارة الزراعة برامجها التوعوية والتثقيفية للمزارعين، لضمان استمرار جودة المنتج المصري والحفاظ على مكانة مصر الريادية في الأسواق العالمية.

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