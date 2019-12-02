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لجنة الأخوة الإنسانية تبحث التعاون مع الأمم المتحدة.. الأربعاء

08:32 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
لجنة الأخوة الإنسانية تبحث التعاون مع الأمم المتحدة.. الأربعاء

لجنة الأخوة الإنسانية

كتب- محمود مصطفى:

يلتقي المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية وأعضاء اللجنة، الأربعاء المقبل، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بمكتبه بنيويورك.

ويتناول اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية والجمعية العامة للأمم المتحدة في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية.

وكانت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية قد أعلنت في اجتماعها الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أنها تقدمت بطلب للأمانة العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة الأخوة الإنسانية في الثاني من فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوما دوليا للإخوة الإنسانية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماع حول حرية الأديان عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبتمبر الماضي، بوثيقة الأخوة الإنسانية، قائلاً: إن "البابا فرنسيس والإمام الطيب وقعا شهادة مؤثرة عن الاحترام المتبادل"، وذلك في إشارة لوثيقة الأخوة الإنسانية.

لجنة الأخوة الإنسانية الأمم المتحدة محمد عبد السلام أنطونيو غوتيريس مكتبه بنيويورك

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