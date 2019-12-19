مدبولي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لإدارة وصيانة العلمين الجديدة

كتب - محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 مذكرات تفاهم لإدارة وصيانة منشآت بمدينة العلمين الجديدة.

تضمنت المذكرة الأولى تكوين تحالف يشمل شركات "كونتراكت" و"سيتي إيدج" و"engie"، لتكوين شركة جديدة تكون مسئولة عن إدارة وصيانة العقارات بمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وتشمل مذكرة التفاهم الثانية مع شركة ماجد الفطيم، إدارة وتسويق وصيانة المول التجارى بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى 2020.

ويتضمن البروتوكول الثالث، مع شركة "the village" اللبنانية، لإدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم اليوم الخميس، توقيع ٣ مذكرات تفاهم بين شركة "سيتي إيدج" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي تتحرك من منطلق تحسين إدارة المشاريع، وهو الجزء الذي لم نكن نهتم به بشكل جيد في الماضي.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن اهتمام الوزارة بإدارة المتشآت أمر هام، حيث إن إدارة العمران، يأتي بهدف تقديم خدمة مميزة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المذكرة الأولى لإدارة وصيانة العقارات في العليمن بين "أوراسكوم" وإحدى الشركات الفرنسية وشركة "سيتي إيدج"، حيث لديهم خبرة كبيرة في مجال الإدارة والصيانة وسيتم استلام المنشآت من المقاولين، والكشف عن أن المعاير المطلوبة تم تنفيذها ومن ثم إدارته وصيانته بعد ذلك.

ولفت إلى أن المذكرة الثانية مع مجموعة "ماجد الفطيم" لإدارة مول تجاري بمدينة العلمين ، لامتلاكهم الخبرة في هذا المجال، على أن يتم تشغيله الصيف المقبل.

وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن المذكرة الثالثة تهتم بإدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتهدف لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

ومن جانبه قال رئيس شركة "سيتي إيدج"، إن مشروع العلمين الجديدة يهتم بأن يكون هناك منطقة متكاملة ومدينة ذات مستويات عالمية، ولذلك تم الاستعانة بذوي الخبرات.