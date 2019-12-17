أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

​ انتصار السيسي: اتطلع بشوق للنسخة القادمة من منتدى شباب العالم

11:54 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
​ انتصار السيسي: اتطلع بشوق للنسخة القادمة من منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن إعجابها بما قدمه الشباب بمنتدى شباب العالم وتطلعها للنسخة المقبلة.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لقد غمرتني مشاعر عديدة متباينة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، ما بين الإعجاب بما قدمه الشباب عبر الأيام الخمسة من قدرة على التعبير والوعي بالقضايا العالمية والإخلاص في محاولة إيجاد حلول له، بالإضافة إلى الانبهار بقدرة هؤلاء المُكرمين من الشباب من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم رغم صغر سنهم".

وأضافت: "أتطلع بشوق للنسخة القادمة وانتظار ما يمكن أن يقدمه هؤلاء الشباب للعالم من جديد بحماسهم ونقائهم المستمر".

السيسي انتصار السيسي منتدى شباب العالم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)