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مشاركة من البرازيل: منتدى شباب العالم قوة جبارة لنشر السلام

07:57 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
مشاركة من البرازيل: منتدى شباب العالم قوة جبارة لنشر السلام

منتدى شباب العالم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت كاميلا بينتو، رائدة أعمال اجتماعية في مجال العشوائيات بالبرازيل، إننا نعيش في وقت يشهد الكثير من المفارقات، ففي الوقت الذي نحب السلام نجد معاناة من الحروب.

وقالت بينتو، خلال كلمتها بالجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن أشكر كل الشباب الذي حضر خلال هذا الأسبوع في منتدى شباب العالم، فنحن جئنا من مختلف البلاد ونحمل الكثير من الأحلام والطموحات، لافتة إلى أن مدينة شرم الشيخ في منتهى الجمال لكننا لم نأت للاستمتاع فقط، بل جئنا لنحقق كثير من الأحلام بخلق واقع أفضل، والعمل على مسائل المساوة بين الجنسين والتعليم وتغيير المناخ.

وتابعت: "نريد أن نحقق التحول الذي ينتظره العالم، لكننا نمشي في طرق بها الكثير من الصعاب".

وعبرت عن امتننانها لمنتدى شباب العالم، والذي يعطي فرصة لكثير من الشباب للالتقاء بغض النظر عن الهوية أو البلد، لافتة إلى أن هذا المنتدى يمكن أن يكون قوة جبارة لخلق السلم والأمن حول العالم.​

كاميلا بينتو البرازيل منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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