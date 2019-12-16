"شركات السياحة" للمعتمرين: احذروا التعامل مع هؤلاء

كتب– يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة.

وقال السيسي في بيان، إن بوابة العمرة سهلت كل الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، وجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة والبالغ عددهم 1833 شركة.

وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا من كافة الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي.

وأضاف السيسي، أن البوابة تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين، موضحًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والغرفة في مراقبة ومتابعة الشركات في تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين في حال الإخلال مع المعتمرين والتيسير على المواطنين والشركات أيضًا.

وتابع: طبقًا لقرار رئيس الوزراء فإن شركات السياحة هي الوحيدة التي لها حق تنظيم رحلات العمرة، وحرصًا من بوابة العمرة على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال فقد تم تسجيل كافة شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة على البوابة ليقوم المواطن بالاختيار من بينها.

وحذر السيسي، المواطنين الراغبين في العمرة، من التعامل مع السماسرة والوسطاء، موضحًا أنه يفقدهم حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلفهم مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة، كما حذر من أن التعامل مع هؤلاء الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على "الباركود" الذي يعد شرطًا أساسيًا للسفر من المطارات والمنافذ البرية.

وبدأ العمل ببوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/، يوم 17 نوفمبر 2019 وهي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتي صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019.​