محافظ القليوبية يفوض قيادات تنفيذية في اختصاصات "العقود والمشتريات"

القليوبية – أسامة علاء الدين:

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تفويض السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد وعددًا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة في اختصاصات المحافظ التي يخولها القانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

جاء ذلك فيما عدا المواد التي حظر القانون التفويض فيها، وسلطات الأمر المباشر وذلك لمدة عام من تاريخ القرار على أن يحظر على المفوضين أن يفوضوا غيرهم في الاختصاصات المفوضين فيها حيث ينتهي التفويض بإلغاء القرار أو انتهاء مدة التفويض أو الغرض منه، وعلى المفوض إعداد تقارير ربع سنوية حول التعاقدات الخاصة به وعرضها على المحافظ لاعتماد الإجراءات المفوض فيها.

تضمن القرار تفويض الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية فيما يخص ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة بنها ومديرية الطرق والنقل، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا، وغريب أحمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وخالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وضياء عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، وأمل فوزي رئيس مدينة قها، وأمل العسيلي مدير مدرية الطب البيطري، وحمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن، ومحمد صالح وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين، ووفاء عبد الفتاح وكيل وزارة الإسكان، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن زايد وكيل وزارة الزراعة كل فيما يخصه، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد فيما يخص الوحدات المحلية بطوخ وكفر شكر وقليوب وحي شرق شبرا بصفة مؤقتة لحين شغل رئاسة هذه الوحدات.