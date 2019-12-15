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لجنة "إيراد النيل" تعقد اجتماعها الدوري لتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي

11:17 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
لجنة "إيراد النيل" تعقد اجتماعها الدوري لتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي

محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

كما تم بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وتم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار، والتأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجاري المائية.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الاستعداد القصوى على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجاري المائية والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالتها.​

محمد عبدالعاطي لجنة إيراد النيل المركز القومي لبحوث المياه موسم السيول

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