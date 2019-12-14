​قائمة أبرز الشخصيات الدولية المشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب- محمد سامي:

أعلن منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، استضافة عددٍ من الشخصيات العامة على المستويين العربي والعالمي، خلال فترة انعقاده بداية من اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري وحتى 17 من الشهر نفسه.

وينطلق المنتدى في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتضم قائمة الشخصيات الدولية رؤساء عدة منظمات دولية كبرى، وهم:

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وهولين زاو، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وقو دون جو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ومن المقرر أيضاً حضور ديفيد بيسيلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وميجيل موراتيونس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الأسباني الأسبق (UNAOC)، ورافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و"شباب العالم" هو منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وانطلق في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.