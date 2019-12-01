اليوم.. إطلاق حملة جديدة للصحة الإنجابية مجانًا بـ 9 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بـ9 محافظات خلال أول أسبوعين من شهر ديسمبر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إن الحملة تمثل آخر مرحلة لمبادرة "أيامنا أحلى" والتي سينفذها القطاع خلال العام الحالي 2019، مشيرةً إلى أن المحافظات التي ستشملها الحملة هي "دمياط والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء"، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

وأضافت "السنباطي" في بيان، أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر 2019، والثانية خلال الفترة من 8 وحتى 12 من الشهر نفسه، لافتةً إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأشارت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى إنه بجانب حرص القطاع على تقديم خدمات صحية ذات جودة سيتم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

ولفتت "السنباطي" إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً من القطاع بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد 350074 زيارة للمنتفعات، وعدد 298868 زيارة للحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة، كما تم صرف 37 ألفاً و532 وسيلة لتنظيم الأسرة للمنتفعات من خلال الحملة السابقة والتي قام القطاع بتنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.​