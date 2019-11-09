وزير الزراعة يؤكد حرصه على تحفيز المنتجين في مجال الزهور ونباتات الزينة

كتب- أحمد مسعد:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت حرص الوزارة على تنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الزراعة على هامش افتتاحه اليوم السبت، برفقة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، معرض زهور الخريف في نسخته الأولى، والذي تنظمه الوزارة بالمتحف الزراعي.

وقال أبوستيت إن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لتبادل الأنشطة والخبرات في هذا المجال، ومن ثم النهوض به، ونشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري، حيث يمثل نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق.

وأضاف أن فكرة تنظيم هذا المعرض بالمتحف الزراعي، جاءت خلال معرض زهور الربيع، وبهدف الاستفادة من المساحات الموجودة بالمتحف الزراعي بالدقي والتي تمثل بيئة طبيعية وخضراء لجميع المحيطين بها، لافتا إلى أن عمليات الترميم التي تجري حاليا بالمتحف تستهدف الحفاظ على الطابع التراثي له، وإعادته إلى سابق عهده ليكون منارة للجميع للتعرف على مراحل الزراعة في مصر، خاصة وأن القدماء المصريين أول من بدأوا الزراعة والفلاحة في الأرض.

وتنظم وزارة الزراعة المعرض هذا العام بالمتحف الزراعي المصري، والذي يعد ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعي في "بودابست" بالمجر، ويعد توثيقا حقيقيا لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، حيث يضم 8 متاحف أقيمت على مساحة 30 فدانا عام 1930، كما يعرض تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ، بما يبرز الدور الريادي المصري في مجال الزراعة.

حضر الافتتاح عدد من سفراء الدول المختلفة في مصر، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السعدي بدوي المشرف على الحدائق النباتية، والمهندس محمود عطا المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية، والمهندس محمود زكي رئيس الإدارة المركزية للتشجير، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 45 يوما، حيث يشارك فيه 170 شركة من الشركات العاملة في مجالات الزهور وتنسيق الحدائق، ونباتات الزينة، والظل، والصبارات النادرة، واللاندسكيب ومستلزمات الحدائق، فضلا عن عدد من الجهات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية.

وتشمل فعاليات المعرض عقد ندوات تثقيفية وتوعوية بهدف نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري، بحيث يمثل هذا الحدث والذي تنظمه الوزارة لأول طابعا تثقيفيا يحرص جميع المهتمين بهذا المجال على زيارته، بحيث يشارك في الندوات والحلقات النقاشية مسئولون ومشاركون لبحث المشاكل التي تواجه التوسع في تصدير نباتات وزهور الزينة.