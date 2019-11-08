بالصور- مجلس إدارة الأهلي يهدي درع النادي لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية

كتب- محمود مصطفى:

أهدى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة، نيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي درع النادي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده الدعوية والمجتمعية، ونشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، بعد الندوة التي ألقاها اليوم الجمعة، بفرع الشيخ زايد.

وأكد عضوا مجلس الإدارة، أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والنادي الأهلي في مجال الندوات والمحاضرات الثقافية، ومطالبين بأن تكون هذه الندوات بصفة دائمة ومستمرة، لنفعها العميم، وثمرتها الكبيرة، وأن تكون هناك رسائل تثقيفية موجهة للشباب عبر القناة الرسمية للنادي، مع إجراء بعض المسابقات حول الثقافة الدينية الصحيحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن ناحيته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة، بحديث عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي، ووعد بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة لتنفيذه خدمة للشباب وحرصًا على تزويده بصحيح الدين وتحصينه من الفكر المتطرف.