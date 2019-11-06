أنشطة مكثفة لعناصر القوات المسلحة خلال تدريبي "سهم الصداقة" و"فجر الشروق"

القاهرة- (مصراوي):

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة -1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة.

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

وظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية وإستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

فى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق -1"، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على إسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالي والدقة والإحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.

تأتي تلك التدريبات فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.