  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لبحث شكاوى "تكافل وكرامة" بالمنيا

    11:26 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لبحث شكاوى "تكافل وكرامة" بالمنيا

    غادة والي

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    وافقت غادة والي، وزيرة التضامن، على تشكيل لجنة لبحث إشكاليات برنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة؛ بسبب تعدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين على أن تقدم تقريرًا شاملًا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين.

    جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة وزيرة التضامن، حيث أكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن إشكاليات تكافل وكرامة في المحافظة كبيرة والمواطن يئن من هذه الإشكاليات التي تعطي رسالة سلبية عن برامج الحماية الاجتماعية رغم أهميتها ورسالتها الإيجابية التي تقوم بها الدولة لصالح المواطنين.

    وأكد غلاب أن البيروقراطية لدى بعض المتعاملين في هذا الملف تحتاج لتدريب شامل للعاملين من أجل أنهاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، وانجاز هذه المهام من أجل المواطن، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية دور إيجابي للدولة ومن ثم إهداره وإهدار نتائجه الإيجابية بالصورة التى يتداولها الكثير أمر ليس إيجابي.

    واتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة لبحث هذه الإشكاليات فى محافظة المنيا وتقديم تقرير للبرلمان من وزارة التضامن.

    غادة والي المنيا برنامج تكافل وكرامة مجلس النواب

    الخبر التالى:

    "الوطنية للإعلام" تطلق دورة لتأهيل القراء والمبتهلين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان