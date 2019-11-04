تستمر 3 أيام.. الأرصاد: "نوة المكنسة" تبدأ الأربعاء على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، كما أنه توجد نوات أخرى بخلاف المكنسة على مدار العام، مؤكدًا أنها تستمر لمدة 3 أيام بداية من بعد غدِ الأربعاء وحتى نهاية الجمعة.

وتستمر نوة المكنسة لمدة 3 أيام حيث يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على المناطق التي تضربها خلال فترة استمرار هذه النوة.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن هذه النوات تحدث في توقيتات معينة من العام، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح: "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة".

وأشار إلى أنه في أحيان كثيرة تأتي هذه النوات دون أن تكون مصحوبة بتغيرات في حالة الطقس كما أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في منطقة الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود توابع لنوة المكنسة تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.