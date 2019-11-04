وزير الطيران المدني: الإعلان عن افتتاح مطار برنيس السياحي.. قريبا

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن افتتاح الوزارة لمطار برنيس قريبا، كما أن يجرى الأعمال النهائية والتجهيزات للافتتاح، وسيكون مزار سياحي، وسينال إعجاب كل المصريين، وسنعجل بإمكانياتنا، للانتهاء من افتتاحه.

جاء لك خلال افتتاح التشغيل التجريبى لمبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي.

وقال الوزير: نعمل طبقا لفكر وتخطيط وأولويات عاجلة، وفي مقدمتها الأمن، ووضعنا من ضمن الأولويات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، لأنه لم يعد من المقبول أن يكون لدينا مشكلة بأحد مطاراتنا.

وأضاف الفريق يونس، أنفقنا أكثر من 80٪ على مشروعات البنية التحتية، وسنضاعف الإمكانيات، ولدينا مخططات جديدة خاصة بمطار شرم الشيخ الدولي.