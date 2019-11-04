أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

وزير الطيران المدني: الإعلان عن افتتاح مطار برنيس السياحي.. قريبا

02:30 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
وزير الطيران المدني: الإعلان عن افتتاح مطار برنيس السياحي.. قريبا

الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن افتتاح الوزارة لمطار برنيس قريبا، كما أن يجرى الأعمال النهائية والتجهيزات للافتتاح، وسيكون مزار سياحي، وسينال إعجاب كل المصريين، وسنعجل بإمكانياتنا، للانتهاء من افتتاحه.

جاء لك خلال افتتاح التشغيل التجريبى لمبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي.

وقال الوزير: نعمل طبقا لفكر وتخطيط وأولويات عاجلة، وفي مقدمتها الأمن، ووضعنا من ضمن الأولويات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، لأنه لم يعد من المقبول أن يكون لدينا مشكلة بأحد مطاراتنا.

وأضاف الفريق يونس، أنفقنا أكثر من 80٪ على مشروعات البنية التحتية، وسنضاعف الإمكانيات، ولدينا مخططات جديدة خاصة بمطار شرم الشيخ الدولي.

يونس المصري مطار برنيس السياحي وزير الطيران المدني مزار سياحي مطار شرم الشيخ

الخبر التالى:

"البنك الزراعي": تعيين 1200 خريج جديد.. وتركيب 1400 ماكينة صرف آلي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان