لجنة تحكيم جائزة "فؤاد نجم": وجدنا حالة من "الطزاجة الفنية" (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمد حسام الدين:

ألقى الشاعر زين العابدين فؤاد، خلال حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية 2019، كلمة لجنة الأعمال الشعرية، مؤكدًا أن اللجنة فور تلقي الأعمال المشاركة في الجائزة، كانت على موعد مع حالة من الطزاجة الفنية.

وقال فؤاد: "هذه المشاعر تغيرت بعدما اكتشفنا حالة الهزال التي أصابت عددًا كبيرًا من الدواوين المشاركة في المنافسة على جائزة شاعر ارتبط اسمه بهموم الشارع".

وأضاف فؤاد: "للأسف لم نجد أصواتًا متفردة، وكأننا كنا نقرأ نفس الأفكار بنفس المفردات، لعدد من الشعراء مختلفي الأسماء"، وأكمل: "وجدنا هذه الظواهر متفشية في نصف الأعمال المتقدمة للجائزة على الأقل"، مطالبًا بضرورة دراسة سبب حالة العجلة التي أصابت المتقدمين والاستسهال الشديد الذي عم النصوص.

وقال: "ندعو الذين لم يفوزوا إلى دراسة أسباب عدم فوزهم، لأن البعض يعتقد أن شعر العامية أسهل أنواع الفنون، فالمشاعر لوحدها لا تقدم شعرًا جيدًا بدون خصوصية تعبيرية".

وتوافد عدد كبير من المثقفين والشعراء لحضور حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم"، في شعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وكان على رأس الحضور المهندس نجيب ساويرس، الشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد ابو الغار، والشاعر إبراهيم داوود، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

وبشأن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام فقد ضمت كل من: "مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحى عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".