منى طلبة: رأينا استسهالًا في الأعمال المتقدمة لجائزة "فؤاد نجم" للدرسات النقدية

كتب- محمد عاطف:

ألقت الناقدة الأدبية الدكتورة منى طلبة، خلال حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم"، كلمة لجنة الدراسات النقدية، مؤكدة سعادتها لوجودها في هذه اللجنة، خاصة بعد أن اتسعت جائزة "أحمد فؤاد نجم" لتضم الدراسات النقدية، مضيفة أنه تقدم لهذه الدورة 5 متسابقين.

وقالت طلبة: "كل كتاب منها يمثل إضافة وتجدد الاهتمام بالشعر، ودوره، والمنابع التي ينتج منها".

وأضافت: "هناك استسهال في كتابة الكتب، وتجميع المقالات دون أي جهد أو طرح فكرة جديدة، أو إعمال منهج نقدي، واستخدام للمناهج الغربية دون وعي، وإعمالها على النصوص العربية، كما لفت نظري عمل صبور ومثابر لجمع الشعر الحلمنتيشي لأن الفكاهة هي روح مصر، وهي التي تؤكد في تقديري أن الضحك نوع من الاعتراض السلمي، ومصر تفوقت فيه بلا تخريب أو تدمير، وهذه الفكاهة لها دور يعادل جريدة كاملة، لأن النكتة سريعة الانتشار".

وحضر عدد كبير من المثقفين والشعراء حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم"، في شعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، وانطلق الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وعلى رأس الحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور محمد العدل والدكتور محمد أبو الغار، إلى جانب الفائزين بالجائزة.

وبشأن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام ضمت كل من: "مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلي عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحي عن ديوان "العادي ثائرًا وشهيدًا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدًا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".