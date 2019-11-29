وزيرة الثقافة تفتتح ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية الأول

القاهرة- (أ ش أ):

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الجمعة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الأول، الذي ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

بدأ الافتتاح بمسيرة فنية كبيرة في حارة أبو الدهب بعروستين عملاقتين؛ إحداهما للأراجوز والأخرى للفنان محمود شكوكو، بالإضافة لمائة عروسة أراجوز يحملها الأطفال تشجيعا لهم على الاهتمام بهذا الفن والحفاظ عليه من الإندثار.

ثم افتتحت وزيرة الثقافة معرض رسوم وكتب الأطفال، وتم توزيع أحدث إصدارات المركز، كتاب "الأراجوز المصري .. شهادات وتجارب" وكتاب مسرحية "الأراجوز الكسلان".

كما كرمت اسم الفنان الراحل محمود شكوكو رائد من رواد فن الأراجوز، وصاحب بصمة مميزة في هذا الفن، واسم الفنان صابر المصري من أقدم لاعبي الأراجوز والذي توفي في شهر أكتوبر الماضي، وتسلمها كريم صلاح المصري، وتم تكريم الفنانين صلاح المصري، سيد السويسي، عمرو الجيزاوي، عادل ماضي، واسم الفنان حمدي القليوبي وتسلمها حسام ويارة حمدي القليوبي، كما تم تكريم الفنان كريم صلاح المصري؛ والذي يعد أصغر لاعب أراجوز في مصر، وكذلك المخرج ولاعب الأراجوز ناصر عبد التواب.

وأعرب الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس للثقافة، عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأراجوز لأول مرة، وهو ما يستدعي بالذاكرة ما كان يحدث في أحياء مصر قديما، وإحياء لتراث وخصوصيات تميزت بها مصر.

وأضاف عزمي أن الحديقة الثقافية تعد فرصة لإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، خاصة أنها تحظى بإقبال غير مسبوق من الجمهور، ومؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تطويرا كبيرا للحديقة، ووعد الجمهور بأنه من الآن وحتى إقامة الاحتفال الثاني لليوم العالمي للأراجوز العام القادم، ستشهد الحديقة مفاجآت لأنشطة لم يتم تقديمها من قبل.

بدأ حفل الافتتاح على المسرح الكبير بالسلام الجمهوري، ثم قدم لاعبي الأراجوز فقرات تراثية شعبية للأراجوز، أعقبها تقديم فريق كورال "سلام" لأطفال الحديقة الثقافية أغنية "أرا جوز .. أرا فرد" التي أنتجها المركز احتفالا باليوم العالمي للأراجوز.

وأعقب الاحتفال ندوة بعنوان "فن الأراجوز وأفاق تطويره"، واختتم الحفل بعرض أول لمسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز.