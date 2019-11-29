"الوزير": دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكة الحديد ضرورة

كتب – أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأضاف وزير النقل، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد كبير من الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية.

وشدد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد الهيئة المالية وتخفيف العبء على الطرق.