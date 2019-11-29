أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

"الوزير": دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكة الحديد ضرورة

02:33 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
"الوزير": دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكة الحديد ضرورة

الفريق كامل الوزير في جلسة حوارية

كتب – أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأضاف وزير النقل، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد كبير من الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية.

وشدد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد الهيئة المالية وتخفيف العبء على الطرق.

الفريق كامل الوزير السكة الحديد وزارة النقل

الخبر التالى:

حركة تغييرات محدودة بوزارة الأوقاف
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان