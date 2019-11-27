البابا تواضروس يهنئ المحافظين الجدد ونوابهم

القاهرة - أ ش أ:

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لبدء مهام عملهم الجديد.

وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أهنئ السادة المحافظين الذين نالوا ثقة القيادة السياسية بتجديد الثقة فيهم للاستمرار في منصبهم، كما يسرني أن أهنئ المحافظين الجدد ونوابهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام منصبهم الجديد، راجيًا لهم جميعًا أن يسهموا بما يحملونه من طاقة وعلم في دفع عجلة التنمية بالمحافظات والمجتمع المحلي بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن الحبيب".

وأضاف البابا: "أتوجه بالشكر أيضًا للسادة المحافظين الذي انتهت مدة عملهم على ما بذلوه من جهد لخدمة أبناء الوطن، مصليًّا أن يحفظ الله مصر وينعم عليها بكل ما هو للخير والبنيان".

وأدى اليوم الأربعاء، 16 محافظًا جديدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية المحافظات المصرية.

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