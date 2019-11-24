غرفة السياحة: صدور الباركود للمعتمرين.. وانطلاق أولى الرحلات غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، استعداد الشركات المكثفة لانطلاق موسم العمرة الجديد، والمقرر له غدًا الاثنين، حيث واصلت الشركات تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية التي بدأت العمل استعدادًا لانطلاق الرحلات، وأصدرت البوابة الباركود الخاص بأول مجموعة معتمرين تابعين لإحدى شركات السياحة.

وأعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لبوابة العمرة، في بيان اليوم الأحد، انتهاء كل الجهات المتعلق عملها بالبوابة، استعداداتها للموسم، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تنسيقًا على أعلى مستوى لإطلاق البوابة ونجاح عملها.

وأشار إلى أن أهم تلك الاجتماعات تمت مع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، والتي أبدت تعاونًا كبيرًا لإنجاح الموسم وتدريب الضباط على القراءة الإلكترونية للباركود الخاص بكل معتمر استعداد لسفره، موجهًا الشكر على التعاون الكبير من كل تلك الجهات للمساعدة في إنجاح الموسم.

وطالبت الغرفة، أعضائها بسرعة الانتهاء من تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية، تمهيدًا لبدء العمل من خلالها، مؤكدة في كتاب دوري لشركات السياحة جاهزية بوابة العمرة المصرية، لاستقبال بيانات الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام من خلال الرابط "tourism.egyptumrah.com"، في إطار الإجراءات التنفيذية لانطلاق رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هـ، وفي ضوء استمرار جهود الغرفة لرعاية مصالح الشركات والمعتمرين.

وأكدت إخطار السياحة بالشركات التي تقدمت لتنظيم العمرة هذا العام وبلغ عددها 1833 شركة مصرية استوفت شروط تنفيذ الرحلات ومن المنتظر تسجيلها جميعًا على بوابة العمرة، ونشر برامجها المختلفة للعمرة حتى يتمكن المواطن من الدخول على البوابة والاختيار من الشركات المسجلة وبرامجها للعمرة.

وأوضحت الغرفة، خطوات تسجيل البيانات على البوابة، حيث يقوم المسئول بالشركة بإدخال اسم المستخدم الخاص بالبوابة هو عبارة "رقم ترخيص الشركة" أما بالنسبة لكلمة المرور فهي نفسها الخاصة بحساب الشركة على موقع وزارة السياحة، وبعد الانتهاء من عملية الدخول يتم استكمال كافة البيانات الموضحة على الشاشة والخاصة "اسم الشركة- الفئة – عضوية الأياتا– البريد الإلكتروني".