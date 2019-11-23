وزيرة السياحة تجتمع بالرئيس التنفيذي لمجموعة "تشاودهاري" العالمية

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رجل الأعمال النيبالي نيرفانا تشاودهاري الرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري العالمية "Chaudhary Group"، لمناقشة سُبل التعاون بين وزارة السياحة ومجموعة تشاودهاري في مجال الاستثمار السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها الوزيرة، في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإشارة الي الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين، وموضحة أن هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالي 2018/2019 والتي بلغت 12.6 مليار دولار وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وأكدت الوزيرة، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بقطاع السياحة الذي يساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن الدولة أصبحت تنظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادي، وموضحة أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي وفي خلق فرص عمل.

ومن ناحيته، أشار رجل الأعمال النيبالي نيرفانا تشاودهاري والرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري " Chaudhary Group" إلى أن المجموعة تولي السوق المصري أهمية كبيرة، لافتًا إلى تطلع المجموعة للاستثمار في الفنادق في مصر خاصة في القاهرة، في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كافة دول العالم، وقال إن المجموعة تمتلك ما يقرب من 136 شركة تعمل في مجالات مختلفة، وأن الشركة المتخصصة في مجال الضيافة تدير حوالي 82 فندقًا ومنتجعًا حول العالم في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.