أكبر جعران مكتشف.. وزيري يكشف تفاصيل جبانة الحيوانات المقدسة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة التي تم اكتشافها حديثًا في منطقة سقارة، تم تغيير اسمها من جبانة القطط إلى جبانة "الحيوانات المقدسة"، نظرًا لاحتوائها على عدد من الحيوانات المحنطة بخلاف القطط.

وأضاف وزيري خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، في سقارة لإعلان تفاصيل الكشف الأثري، أنه بعثة فرنسية كانت تعمل في حفائر المنطقة قبل أن تتوقف منذ فترة، لتتولى بعدها العمل بعثة آثار مصرية، منذ 8 أشهر، حتى اكتشاف هذه المقبرة، واسمها العلمي "الجبانة البوباسطية" نسبة للإله باستت أي القطة.

وقال وزيري: "تبين أن الحيوان الغريب الذي شغل العالم الفترة الماضية، عبارة عن مومياء لأسد صغير، شبل يبلغ من العمر من 6 إلى 8 أشهر عقب إجراء الآشعة المقطعية عليه، كما عثرنا على مومياوات أخرى لأسود".

وأكمل وزيري: "خلال الكشف وجدنا أكبر خبيئة لمومياوات الحيوانات، وعندما توسعنا في الحقائر قليلًا، وجدنا أكبر جعران تم العثور عليه حتى الآن، ومن أهم اللقى الأثرية التي وجدناها 25 صندوقًا تحتوي مومياوات لقطط وأسود وثعابين وغيرها من المكتشفات، كما تم العثور على بعض التماثيل عليها بقايا الذهب ومازالت بألوانها المميزة".​