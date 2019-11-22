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تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

12:48 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

هيئة السكك الحديدية

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة؛ نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.

وجاءت التأخيرات المتوقعة كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

هيئة السكك الحديدية تأخيرات القطارات مواعيد القطارات

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