"الآثار": إحالة واقعة صورة اللحم المعلق على قصر الشناوي للنيابة

كتب - محمد عاطف:

أحالت وزارة الآثار، واقعة ظهور صورة قطع اللحم المعلقة على سور قصر منسوب إلى قصر الشناوي بمدينة المنصورة، إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومعاقبة المسؤل في حالة ثبوت الواقعة.

وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، في بيان اليوم، أن وزارة الآثار بدأت مشروع ترميم قصر الشناوي منذ العام الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم بالطابق الأول للقصر بنسبة 90 %، وشملت ترميم حجرتي المدفأة، والنوم الرئيسية، و3 حجرات نوم فرعية، بالإضافة إلى ترميم الأرضيات المصنوعة من خشب الباركيه والحوائط غير المزخرفة والبانوهات المنتشرة على الحوائط، وكذلك ترميم العناصر الخشبية سواء كانت أبواب أو شبابيك وإحياء ألوانها.

وأضاف أنه يجري حاليا البدء في أعمال ترميم الدور الأرضي.

يذكر أن قصر الشناوي هو تحفة معمارية متميزة بناه محمد بك الشناوى بمدينة المنصورة وكان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب وعضو في حزب الوفد وأحد أعيان المنصورة. وكان صديق مقرب للزعيم سعد باشا زغلول. وقد بنى هذا القصر عام 1928 على مساحة 4164 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين.

ويتكون القصر من بدروم ودور أرضى وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الذي تم استيراده بأكمله من إيطاليا. وقد صمم القصر على الطراز الإيطالى بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية شبيهه بملامح عمارة البحر المتوسط.