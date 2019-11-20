كامل الوزير: الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ41 جرار قبل 30 يونيو

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، بورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات.

وبحسب بيان، تابع الوزير، بدء مشروع العمرة الجسيمة لـ41 جرارًا في إطار التعاقد المبرم يوم الخميس الماضي بين هيئة السكك الحديدية وشركة PRL الأمريكية والذي يتضمن تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا وتحديث 50 أخرين من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41.

شاهد وزير النقل، بدء فك محركات ومواتير الجر لـ ٤ جرارات من الـ41 جرار التي سيتم عمل العمرة الجسيمة لها، حيث سيتم شحن المحركات والمواتير إلى أمريكا لإصلاحها وصيانتها أو استبدالها حسب الحالة الفنية لكل منها بالتزامن مع صيانة واصلاح باقي اجزاء الجرارات بقطع غيار أصلية وبايدي عمال وفنيين مصريين وتحت إشراف خبراء من الشركة الأجنبية.

كما تابع وزير النقل مشروع تطوير الورشة والذي اشتمل على إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة استخدامها لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات وإصلاح وحدات البواجي والموتورات بالإضافة إلى إنشاء 2 ورشة موازية لورشة العمرة والموتورات وورشة البورينج وإمدادها بماكينات CNC (ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة) وإنشاء مخازن جديدة لاستيعاب كافة قطع الغيار.

وعلى هامش جولته بورشة إيرماس، قال الوزير في تصريحات صحفية، إنه سيتم الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ41 جرارًا قبل نهاية 30 يونيو 2020.

وأضاف: "نسابق الزمن لدعم قوة الجر بالسكة الحديد سواء من خلال دعم الأسطول الحالي من الجرارات أو شراء جرارات جديدة، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية".

ولفت إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة".