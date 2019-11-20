برلماني يطالب بعودة تكليف خريجي كليات التربية المتخصصين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة عودة تكليف خريجى كلية تربية في تلك الفترة أسوة بتكليف الأطباء والصيادلة وسد العجز من الكليات الأخرى بعد تأهيلهم علميا وعمليا، وذلك لسد العجز على مستوى الجمهورية وفي نفس الوقت ضمان ارتفاع مستوى الخريجين والعمل على أرض الواقع.

وأوضح بركات أنه قبل 21 عامًا توقف تكليف خريجي كليات التربية، وصارت مهنة التدريس متاحة لخريجي جميع الكليات، ما نتج عنه مشكلات كارثية تمثلت في تدهور العملية التعليمية، وتراجع مستوى تلاميذ المدارس، وتوحشت الدروس الخصوصية، وصارت كليات التربية في ذيل رغبات طلاب الثانوي بعد سنوات من تربعها على القمة.

وأكد أن عودة تكليف طلاب تربية خطوة مهمة مع بدء تطبيق خطة تطوير التعليم، لكونهم الوحيدين المؤهلين للتدريس، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء التكليف كان بابًا واسعًا لتسرب الدخلاء على مهنة التدريس من خريجي الكليات الأخرى، مضيفًا أن منظمة اليونيسكو أكدت في إحصائية لها، أن 67% مما يعملون بالتدريس ليس من خريجى كليات التربية.

وأشار إلى أن خريج كلية التربية هو الشخص المؤهل بأن يكون مدرساً، لأنه تم تأهيله 4 سنوات، بينما خريجو باقي الكليات مثل التجارة والعلوم وغيرهما يحصلون على سنة واحدة بعد تخرجهم "دبلومة عامة فى التربية" ثم يعينون كمدرسين، ولا يمكن المقارنة بينهم، لأنهم ليس بنفس درجة التأهيل التربوي.