بدء أعمال الدورة 54 لتدريب الصحفيين الشبان الأفارقة بـ"الأعلى للإعلام"

القاهرة- أ ش أ:

شهد مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، افتتاح الدورة التدريبية الـ54 للصحفيين الشبان الأفارقة التي ينظمها المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري.

حضر افتتاح الدورة التدريبية الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس وصالح الصالحي عضو مجلس ومسئول التدريب والدكتورة سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

ومن جانبه..رحب الدكتور عصام الدين فرج بالحضور، معربا عن أمنيته أن تكون الدورة ال54 مثمرة وتؤدي الغرض الذي من أجله يتم إقامة مثل هذه الدورات.

وتناول الحضور الحديث عن أهمية التدريب والالتقاء بين الأخوة الأفارقة من الصحفيين وكيفية تبادل الخبرات المختلفة من خلال برنامج تدريبي حافل بالمحاضرات والزيارات العلمية والسياحية للتعرف على المعالم السياحية القديمة والحديثة لمصر.

يبلغ عدد شباب الصحفيين الأفارقة المشاركين بالدورة يبلغ 20 دارسا يمثلون 20 دولة أفريقية هي أنجولا وبوركينا فاسو وبتسوانا والكاميرون والكونغو برازفيل وكوت ديفوار وجيبوتي وجامبيا وكينيا وليسوتو والمغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وجنوب السودان وأوغندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، كما يتم تدريب 6 صحفيين مصريين من المؤسسات الصحفية المصرية.

كما يشارك 3 من نقباء الصحفيين الأفارقة من دول السنغال ونيجيريا والسودان في فعاليات الدورة.