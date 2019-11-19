مجلس النواب يوافق على قرار تعديل اتفاق "كيوتو"

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019، بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة لبروتوكول "كيوتو"، بل تعطي إمكانية لتلك الدول للمشاركة في آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم إتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

وتعد التعديلات إحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية .

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