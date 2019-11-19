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أكاديمية البحث العلمي توافق على تمويل نادي ريادة الأعمال بالأزهر

12:24 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أكاديمية البحث العلمي توافق على تمويل نادي ريادة الأعمال بالأزهر

الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن لجنة التحكيم التابعة لأكاديمية البحث العلمي، وافقت على انضمام نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، كأول الجامعات الفائزة بالتمويل من الأكاديمية.

وأشار عامر في تصريحات له الثلاثاء، أن نادي ريادة العمل يدرب أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، ويرأسه الدكتور محمد جلال، والدكتورة آية دوابة.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مبادرة إنشاء نوادى ريادة الأعمال في الجامعات المصرية.​

يوسف عامر جامعة الأزهر نادي ريادة الأعمال

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