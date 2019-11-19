اليوم.. احتفالية عيد الطفولة في دار الكتب والوثائق

(مصراوي):

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة على مبارك بمبنى دار الكتب- كورنيش النيل، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتضمن برنامج الاحتفالية كلمة الدكتور هشام عزمي، والدكتور أشرف عبدالرحمن، الذي يتحدث عن الأغاني التي تناولت الطفل بصفة عامة وخاصة أغاني الموسيقار محمد فوزي التي لحنها وغناها للأطفال.

ويتخلل الحفل فقرة فنية يقدمها فرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال بقيادة المايسترو مروة صابر، حيث يغني الأطفال مقطوعات من التراث الموسيقي المحفوظ في دار الكتب، وفي ختام الحفل يقوم تلاميذ مدرسة سمارت الخاصة، بجولة في قاعة الموسيقى بالدار.​