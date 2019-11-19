وكيل البرلمان لـ"مصراوي": استجواب وزيرة الصحة تحت الدراسة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة من قبل النائب محمد الحسيني، تحت دراسة هيئة مكتب البرلمان المكونة من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ووكيلي البرلمان.

وأضاف وهدان أنه بمجرد التأكد من استكمال الأوراق المختصة بالاستجواب، سيتم تحديد موعد لمناقشته، موضحًا أن الاستجواب أداة برلمانية من حق أي نائب.



وردًا على سؤال لـ"مصراوي" حول رأيه تجاه التمثيل والرأي الحكومي باللجنة المشكلة برئاسته لبحث موضوع غرق الشوارع نتيجة هطول الأمطار، قال إن الحكومة وعدت بتشكيل لجنة مكونة من وزراء الري والنقل والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، لإعداد تقرير بشأن ما تم مناقشته على أن ترسله للبرلمان خلال 14 يومًا.

وأوضح وكيل البرلمان، أن اللجنة البرلمانية ستعمل مع الوزارات المعنية على دراسة التحول المناخي الجديد وزيادة الأمطار: "على أن يكون لدينا رؤية في المستقيل لهذه الظاهرة".

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من 5 وزارات ستعمل على مواجهة الظاهرة، واستغلالها لتحويل المحنة لنعمة من خلال وضع آليات لاستغلال كيفية الاستفادة منها، واستغلال أمثل لأمطار المياه في المحافظات الحدودية والنائية.

وكشف وهدان عن وجود تصور برلماني بعدم التصريح للمباني بأكثر من 4 أدوار للعمارات السكنية، منعًا للضغط على شبكات الصرف الصحي، لكونها قديمة وسيتكلّف تطويرها مئات المليارات.