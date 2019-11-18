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    محافظ الجيزة: غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

    03:15 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    محافظ الجيزة: غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    أغلقت محافظة الجيزة 17 مركزا للدروس الخصوصية بجوار عدد من المدارس بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور، في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور .

    ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وسيتم محاسبة المقصرين في عمليات الغلق.

    كما ناشد المحافظ الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ، ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله .. مؤكدا على وجود العديد من المراكز التي بها محاضرين غير مؤهلين تربويًا والغرض الأساسب منها هو تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

    وأوضح راشد أن الأيام المقبلة ستشهد حملات غلق موسعة للمراكز، منوها بأن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

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