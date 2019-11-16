  • عاجل:كما انفرد مصراوي.. وزير التموين: تخفيض أسعار سلع تموينية بداية ديسمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الداخلية ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية

    05:35 م السبت 16 نوفمبر 2019
    السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الداخلية ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية

    اجتماع الرئيس السيسي- أرشيفية

    كتب - محمد سامي:
    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، فى مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

    كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك الضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.

    اجتماع الرئيس السيسي

    الرئيس السيسي مصطفى مدبولي رئيس المخابرات الرقابة الإدارية
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان