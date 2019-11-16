إعصار "حمادة" ومنخفض "مها" .. الأرصاد توضح أسباب تسمية الظواهر الجوية

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المسميات التي تطلق على الظواهر الجوية "عواصف وأعاصير ومنخفضات جوية"، ليس لها دليل علمي.

وأضاف صابر لمصراوي، إنه أطلق اسم حمادة على الظاهرة الجوية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية على سبيل المزاح و"التريقة" ردا على بعض الوكالات والمواقع الإخبارية التي ذكرت أنه إعصار، فيما أكدت هيئة الارصاد المصرية، أنه مجرد منخفض جوي عنيف لم يصل إلى حد الإعصار.

وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اطلاق مسميات على الظواهر الجوية من الطقوس الغربية، حيث كان يطلق على العواصف والأعاصير أو المنخفضات أسماء مثل ريتا وانجلينا بدول المحيط الأطنلطي، وبلبل في بنجلاديش، بينما أطلق عليها العرب اسم "مها"، مضيفا: "وأنا أسميت الظاهرة الأخيرة حمادة".

تابع: "البلاد تتعرض للعديد من الظواهر الجوية والمنخفضات.. لو سمينا كل ظاهرة باسم مش هنلاحق عليها". ​​

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