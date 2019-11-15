​وكيل "النواب": إدراج مثلث بورسعيد ضمن الاستزراع السمكي إضافة للاقتصاد الوطني

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفب قرار إدراج منطقة المثلث جنوب بورسعيد، ضمن مناطق الاستزراع السمكي الخاضع لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي يجوز فيها إقامة مزارع سمكية على مساحة أكثر من 30 آلاف فدان، بالنيابة عن أهالي منطقة المثلث.

وقال "وهدان" في تصريح صحفي له، إن القرار يحافظ على أكثر من 16 ألف نسمة في بورسعيد، ويساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج المحافظة من الأسماك وهو ما يعود بشكل كبير، وهو ما يدعم إنتاج الاستزراع السمكي في مصر.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن منطقة المثلث بجنوب بورسعيد، أحد أكبر المناطق لإنتاج السمك البلطي، والذي يعد غذاء الشعب المصري، ووجبة أساسية في كل بيت.​